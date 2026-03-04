本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 3/4（水） EUR/USD 1.1550（12.0億ユーロ） 1.1600（11.0億ユーロ） 1.1675（6.05億ユーロ） 1.1700（5.23億ユーロ） 1.1750（8.35億ユーロ） 1.1800（7.28億ユーロ） USD/JPY 156.00（8.80億ドル） 155.00（11.2億ドル） GBP/USD 1.3575（3.23億ポンド） ユーロドルは1.1600に11億ドル規模の期限設定 ドル円