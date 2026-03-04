◇オープン戦オリックス2―0広島（2026年3月4日京セラD）オリックスの新助っ人・ジェリーが2番手で登板して4回1安打無失点。身長2メートル13の長身右腕は初の本拠地、京セラドームのマウンドで存在感を発揮した。「一つずつステップアップしている感じがします。ずっと投げたかったんですけど、ついに大歓声の中で投げることができて、とてもうれしい。後、次投げるときは満員の中で投げたいね（笑い）」観衆1万5198人