「オープン戦、日本ハム２−０西武」（４日、エスコンフィールド）日本ハムの新庄監督がエスコンフィールドの電光掲示板に試合途中まで球速表示が出なかったことを謝罪した。新庄監督は試合後の第一声で、「楽天さんに『スピードガン、ちゃんとしてほしい』って言っといて…」と切り出すと、「きょうエスコン一発目で４回までか…、（スピード表示が）出なかったっていう…、西武さんには申し訳ないなと。『ちゃんとしてほし