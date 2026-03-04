宝塚歌劇団宙組トップ桜木みなとが主演を務める宙組公演「愛するには短すぎる」「VIVA！FESTA！2026 in HAKATA」が4日、福岡・博多座で初日を迎えた。ミュージカル「愛するには−」は2006年に湖月わたるを中心とした星組で初演後、たびたび再演を重ねてきた作品。大西洋を横断しニューヨークへと向かう豪華客船を舞台に、つかの間の恋や多彩な人間模様をつづる。財閥の御曹司・フレッドを桜木が、船のバンドに所属するショーチーム