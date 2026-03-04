同じ量の飲み食いをしたのに▶▶この作品を最初から読む周囲の友人が次々に結婚し、焦りを感じている34歳の脇田アイコ。婚活アプリでマッチングした、年下男性・こうきとのデートにこぎつけます。こうきは上場企業勤めで高収入、しかも20代の若さで結婚願望あり！かなりの好条件に浮足立つアイコでしたが、初デートの食事代として1円単位でのワリカンを求められます。「デート代は男性が支払うもの」という価値観で生き