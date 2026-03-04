8歳の義理の娘が、初めて「お母さん」と呼んでくれた日▶▶この作品を最初から読むシングルファザーの父親と暮らす8歳の娘・ゆか。両親の離婚後、一時は実母と暮らしていましたが虐待を受け、現在は父親と2人で暮らしています。そんなある日、父親の彼女だというルイが現れます。最初は拒絶反応を示したゆかですが、明るく優しいルイと接するうちに少しずつ心を開いていきます。そんな2人の姿を見て父親は再婚を決意しま