3月4日（水）日本テレビ系で放送した「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、「全国早押しクイズスペシャル 大阪編」。ゲストには宮世琉弥、渋谷凪咲、澤部佑（ハライチ）、ファーストサマーウイカ、とにかく明るい安村、タイムマシーン3号が登場した。大阪にまつわる様々なクイズにゲストが回答。中盤からは「大阪カレークイズ」でも大盛り上がり。実はここ数年、大阪ではカレー店が続々と1000店舗以上オープンし、“大阪カレー戦