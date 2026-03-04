カメラマンの視点で長崎の風景を切り取る「カメラマンリポート」です。 今回は、半世紀近く愛されている長崎市の天ぷら専門店。 笑顔が自慢の“看板娘”が客を出迎えています。 （客） 「昔ながらの味。おいしい」 （客） 「唐揚げは冷めてもおいしい」 「看板娘なのでいないと」「全国放送はないやろう」 長崎市茂木町。 静かな路地裏にできた人だかり。 みなさんのお目