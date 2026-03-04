東京高裁が旧統一教会に解散を命じたことを受け、教団の財産などを処分する「清算手続き」を行う清算人に選任された第一東京弁護士会の伊藤尚弁護士がさきほど、会見を開きました。東京高裁はきょう（4日）、「信者らによる不法行為を防止するための実効性のある手段は、解散命令以外見当たらない」として、旧統一教会に解散を命じました。高裁の決定を受けて、今後、教団の財産などを処分する「清算手続き」が始まることになりま