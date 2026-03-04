気象台は、午後9時28分に、なだれ注意報を函館市、北斗市、七飯町、鹿部町、森町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・函館市、北斗市、七飯町、鹿部町、森町に発表（雪崩注意報） 4日21:28時点渡島地方では、大雪や高波、なだれに注意してください。渡島、檜山地方では、電線等への着雪に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■函館市□なだれ注意報【発表】5日にかけて注意■北斗市