4日午後9時18分ごろ、福島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県浜通りで、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは3.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、福島県の白河市、棚倉町、いわき市、大熊町、双葉町、それに浪江町です。【各地の震度詳細】■震度1□福島県白河市棚倉町いわ