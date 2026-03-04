武田薬品工業は４日、睡眠障害の一つで急に強い眠気に襲われる「ナルコレプシー」の新たな治療薬「オベポレクストン」について製造販売の承認を厚生労働省に申請したと発表した。ナルコレプシーは、睡眠と覚醒を調整する神経伝達物質・オレキシンの欠乏で起こるとされる。この薬はオレキシン不足を補い眠気を抑える。２月に米食品医薬品局（ＦＤＡ）にも承認申請しており、承認されればオレキシン欠乏を補う世界で初の薬となる