◆第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３（３月７日、中山競馬場・芝１８００メートル）追い切り＝３月４日、美浦トレセンシルバーコレクター返上へアンゴラブラック（牝５歳、美浦・尾関知人厩舎、父キズナ）は、戸崎圭太騎手を背にＷコースでレッドシュヴェルト（６歳オープン）を３馬身半追走。最後の直線では内から手応え十分に並びかけ、５ハロン６５秒２―１１秒７。活気のある動きが目を引き、雰囲気の良さをうかがわせた。「先週は