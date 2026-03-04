ハク。が、2026年も自主企画イベント＜ハク。の日＞を開催することが発表となった。今年は大阪編と東京編の2公演を開催する予定だ。いま共演したいアーティストを呼んで行う毎年恒例の＜ハク。の日＞の2026年は、8月9日に大阪編として心斎橋BIGCAT、8月18日に東京編として恵比寿LIQUIDROOMにて開催される。初の東京での開催も含め、どんな化学反応を生み出すか、お楽しみに。チケットの最速先行受付は3月4日21:00より。共演アーテ