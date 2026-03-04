女子プロゴルフツアー開幕戦のダイキンオーキッドレディスは５日から４日間、沖縄・琉球ＧＣで行われる。ツアー３勝の桑木志帆（大和ハウス工業）は直近１年で体重が１３キロ減ったと明かし、２季ぶりの優勝を目標に掲げた。最近、ツアー仲間や関係者から頻繁に言われることがある。「やせた？ってよく言われます」。実際、昨年の２月からダイエットを重ね、１３キロの減量に成功したという。大好きな揚げ物や糖質・脂質が多い