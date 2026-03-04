タレントの安めぐみ（44）が4日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。安は「昨日はひな祭りでしたね次女は雛人形を出した日は、わぁー！！と喜んでいました習い事もありいつも通りバタバタな1日でしたが、いただいたケーキをみんなで食べました」と姉妹とのひな祭りを報告。ひな人形の前での親子3ショットや、お内裏様とお雛様の両脇に飾られた「詩歌」「萌歌」と長女、次女の名前も公開した