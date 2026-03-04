3月3日、M!LKの佐野勇斗がInstagramを更新した。【写真】M!LKメンバーとの笑顔の集合SHOTも公開佐野は、この日の投稿で、「200万人突破！！」「皆さん、本当にたくさんのフォローありがとうございます」と、自身のInstagramアカウントのフォロワー数が200万人を突破したことを報告。続けて、「そして、いいねやコメントもたくさんありがとう。。 たくさん見ているし、 本当に元気をもらっています。」「これからも皆さんを楽しませ