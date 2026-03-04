エミレーツ航空は、ドバイ発着便の運航を3月7日（日本時間8日午前5時）まで停止する。乗客の帰国を支援する便と貨物便を運航し、これらの便には以前から予約を持つ人を優先的に割り当てる。エミレーツ航空から直接連絡がない場合、これらの便の確定予約を持たない場合には空港へ向かわないよう求めている。ドバイ国際空港とエミレーツ航空のウェブサイトによると、あす3月5日にドバイ発東京/羽田行きを運航する。中東各国の領空封