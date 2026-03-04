ガンバ大阪は３月４日、アジア・チャンピオンズリーグ２の準々決勝、第１戦でタイの名門ラーチャブリーFCとホームで対戦し、１−１で引き分けた。立ち上がりから主導権を握ったG大阪だが、18分に一瞬の隙を突かれて失点。ビハインドで試合が進むなか、84分に途中出場の名和田我空が同点ゴールを挙げ、痛み分けに終わった。グループステージでは２戦ともに２−０で勝利していた相手だった。試合後のフラッシュインタビュー