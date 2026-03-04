5人組女性アイドルグループ・GigiL（ギギル）の三浦あいるさんは3月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。報道番組に取材された姿を公開し「ビックリしました」「服装何これwww」といった声が寄せられています。【画像】「2日間局部以外出ていました」「ヤラセか？と思っていたら、ご本人様！」三浦さんは「貴重なニュースの時間、奪ってすみません」とつづり、報道番組『ニュースウオッチ9』（NHK総合）に取材されたときの映像の切り