Q. 被災経験がある友人を励ますために、どう言葉をかけるべきでしょうか？Q. 「被災経験のある友人に、何か励ましの言葉をかけてあげたいです。一方で、不用意な一言で傷つけてしまわないか不安もあります。避けるべき言葉や、接する際の注意点があれば教えてください」A. 励ましや決めつけの言葉は避け、「聴く」姿勢を大切にしましょう震災や事故などで生き残った方は、自分が助かったことに対して強い罪悪感を抱く「サバイバー