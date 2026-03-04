モデルのマギーさんは3月4日、自身のInstagramを更新。ピラティスのレッスン中に撮影した写真を投稿し、多くのフォロワーから反響を集めています。【写真】マギーの圧巻スタイル「手足長いから絵画ですね」マギーさんは、ピラティス専用マシンを使い頭を下にした状態で両脚をまっすぐ高く伸ばす、高難度のポーズを取った写真を1枚投稿。すらりと伸びた手足の長さと引き締まったボディラインが一目で分かる1枚で、まるでアート作品