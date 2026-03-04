“カジサック”ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太（45）が4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ユーチューバー・ヒカル（34）がゲスト出演し、超大物ユーチューバーを口撃する場面があった。料理研究家・リュウジ氏を交えての泥酔はしご酒企画。そこで、リュウジ氏はヒカルに向かって「カジサックチャンネルのお前の立ち回りさ、なんか違うね。気にしてんな!」と、いつもの“とがった”部分が出てないとイジっ