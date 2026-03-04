EU欧州委員会の建物＝ブリュッセル（共同）【マドリード共同】欧州連合（EU）欧州委員会は4日、電気自動車（EV）や太陽光発電設備など脱炭素に対応した製品を対象に「欧州製」を公共調達や補助金支給で優遇する「産業加速法」を発表した。中国メーカーの安値攻勢に対抗し、域内製品の購入を増やして産業を強化する狙いだ。日本企業は優遇対象にする余地を残した。日本を含む域外の国は、自国の公共調達で欧州企業の参加を認め