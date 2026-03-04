◇オープン戦オリックス2―0広島（2026年3月4日京セラD）オープン戦初戦を勝利で飾ったオリックス・岸田監督は、2番手で4回1安打無失点と好投した新助っ人右腕・ジェリーを、「素晴らしかったですね。4回50球ですかね。本当にテンポよく、インコースもしっかり投げきれますしね」と絶賛した。身長2メートル13を誇る長身右腕だが、指揮官は「意外とフィールディングもできますし、けん制も早いし」と言及。続けて「クイッ