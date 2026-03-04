新日本プロレス春の最強決定トーナメント「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」が４日の後楽園大会で開幕。上村優也（３１）がグレート―Ｏ―カーンを下し２回戦（１０日、岡山）に進出した。場外でのイス攻撃などオーカーンのラフファイトに苦しめられた上村は、反撃のカンヌキスープレックスも髪をつかまれて阻止される。ならばとドラゴンスープレックスを決めるが、ダイビングボディアタックを狙ったところでロープを揺