夏季を含めて日本女子最多の五輪メダル通算１０個を誇るスピードスケートの高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が４日、自身のインスタグラムで、世界選手権（日本時間６〜９日、オランダ・ヘーレンフェイン）終了後に現役を退く意向を示した。金２個を含め五輪のメダル数は、男子を含めても日本勢歴代３位。複数種目で世界トップレベルの力を誇り、一時代を築いたレジェンドがリンクを去る決断をした。