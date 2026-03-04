4日、ロンドン中心部の日本庭園「福島庭園」で、桜の木を植える鈴木浩駐英大使（左）ら（共同）【ロンドン共同】東日本大震災の発生から15年を迎えるのを前に、在英国福島県人会「ロンドンしゃくなげ会」が4日、ロンドン中心部の日本庭園「福島庭園」で震災犠牲者を追悼する式典を開いた。福島県の内堀雅雄知事のメッセージが紹介されるほか、鈴木浩駐英大使があいさつする。福島庭園は震災や東京電力福島第1原発事故からの