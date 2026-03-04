札幌市の高校在学時の性被害を巡り、女性が元教員の男性と学校法人に損害賠償を求めた訴訟で、原告側は4日、一審札幌地裁判決を不服とし札幌高裁に控訴した。性加害を知りながら男性の漫画を扱っていた小学館は経緯を検証している。