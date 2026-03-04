アメリカとイスラエルによる攻撃が連日続く中、イランのタスニム通信は4日、国内の死者数が1045人に増えたと報じました。先月28日の攻撃開始から5日目で死者数が1000人を上回りました。イスラエル軍は4日にも、イランへの新たな大規模攻撃を始めたと発表していて、攻撃は激化しています。