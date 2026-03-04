◇ACLEイースト・ラウンド16第1戦ヴィッセル神戸1―0FCソウル（2026年3月4日ソウル・ワールドカップ・スタジアム）神戸はACLEのラウンド16を敵地の韓国で第1戦を戦い、FCソウルに1―0で先勝した。11日にホームで第2戦を戦う。神戸は前半23分にDF広瀬陸斗の左CKが相手DFに当たったものの遠いポストに詰めていたDFマテウス・トゥーレルが頭で押し込んで先制。後半21分にはPKを与えたものの、GK前川黛也が練習さながらの動き