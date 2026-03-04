社民党の党首選が４日告示され、大椿裕子前参院議員（５２）、ラサール石井副党首（７０）、福島党首（７０）の３氏が立候補した。福島氏の任期満了に伴うもので、約１３年ぶりの選挙戦となった。開票は２３日。国会議員らを含む党員票約５２００票を争い、有効投票数の過半数で当選が決まる。過半数に達しない場合は、上位２人による再選挙となる。