元櫻坂46の渡辺梨加（30）が4日、自身のインスタグラムを更新。一般男性との結婚を発表した。渡辺は「私事ですが、この度お付き合いをしておりました一般の方と結婚致しました。グループを卒業し、今は自分のペースで活動していますが、今も変わらず応援してくださる皆様にきちんとお伝えしたいと思い、ご報告させていただきました」とつづった。渡辺は欅坂46（現櫻坂46）の1期生として15年にデビュー。2月には同期の平手友梨奈（2