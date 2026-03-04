アニメ「サザエさん」のイクラちゃんの声優を務めた桂玲子さんが、誤嚥（ごえん）性肺炎による呼吸不全で亡くなったと4日、所属する東京俳優生活協同組合が公式サイトで伝えた。89歳だった。桂さんは71年の「サザエさん」の放送初期から25年5月までイクラちゃんの声優を務めた。他にも「一休さん」のさよちゃん、「ヤッターマン」のオモッチャマ、「フランダースの犬」アロア（2代目）、「新オバケのQ太郎」のO次郎（2代目）などの