アニメ『葬送のフリーレン』第2期の新章【神技のレヴォルテ編】のPVが解禁された。3月6日放送の第2期7話目（通算第35話）「神技のレヴォルテ」は、通常編成と異なり6日深夜0時(6日24時／7日午前0時)に放送され、本編配信も通常より30分遅い3月7日午前0時30分からスタートとなる。【動画】強そう…神技のレヴォルテ！公開された『葬送のフリーレン』新章PV先週から始まった新章【神技のレヴォルテ編】は、第2期中盤までと打って