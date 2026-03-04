元櫻坂46の渡辺梨加（30）が4日、自身のSNSを更新し、一般男性結婚したことを発表した。2月に俳優の神尾楓珠（27）との電撃結婚を発表した「欅坂46」元メンバーで女優の平手友梨奈（24）に続き、今年に入りグループ2人目の結婚報告となった。「坂道グループ」出身者の結婚報告が続いている。渡辺は自身のSNSで「御報告」と題した手書きの文書を公開。「いつも温かい応援をいただき、心より感謝申し上げます。私事ですが、この