G大阪―ラチャブリ後半、同点ゴールを決めるG大阪・名和田（右）＝パナスタサッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）の下位大会、ACL2は4日、大阪・パナソニックスタジアム吹田で準々決勝の第1戦が行われ、G大阪はホームでラチャブリ（タイ）と1―1で引き分けた。前半に先制を許したが、後半の終盤に名和田のゴールで追い付いた。ホームアンドアウェー方式で争われ、第2戦は11日に予定されている。