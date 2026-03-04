◇ACL2準々決勝第1戦G大阪1―1ラチャブリ（2026年3月4日パナスタ）敗色濃厚だったG大阪を19歳が救った。1点ビハインドの後半39分、右クロスに合わせたのはMF名和田我空。「何か一つ結果を残さないと去年と同じことになってしまう。常に危機感を持ってやっている」。その決意を示すかのように、豪快にゴール右上に突き刺した。1次リーグで2戦2勝していたラチャブリ（タイ）に苦戦した。「グループリーグで2度対戦して勝