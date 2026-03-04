カシオ計算機は3月8日に、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、国際女性デーを記念した新モデル「GMA-P2126W」を発売する。価格は22,000円。GMA-P2126W○売上の5%を国際協力NGOに寄付「GMA-P2126W-8AJR」は、八角形ベゼルが特徴の「2100」シリーズの新製品で、コンパクトなサイズ感とメタリックリングベゼルが印象的な「GMA-P2110」をベースに採用している。ダークグレーで統一したボディは、モノクロームの世界に広がる奥行