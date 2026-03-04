【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優アーティスト・内田真礼が本日3月4日に18枚目のシングル「LOVE LOVE ビーム」を発売した。「LOVE LOVE ビーム」は現在放送中のTVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』のエンディング主題歌2となっている。また、本日のリリースに併せて内田真礼の公式TikTokアカウントが開設された。今後、どのような投稿がTikTok にアップされていくのか心待ちにしながら、ぜひフォローしてほしい。内田真礼