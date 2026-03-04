日本オリンピック委員会（JOC）公式インスタグラムが、2026年3月3日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルフリーで銅メダルを獲得した中井亜美選手（17）の動画を公開した。人差し指を頬につけ、首をかしげて微笑む中井選手はミラノ五輪でフリー演技を終えた後、人差し指を頬につけながら、おどけたように首を2回ほどかしげるポーズで、「かわいい」などと話題になった。JOCのインスタグラムの動画では、