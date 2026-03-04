旧統一教会に対する文部科学省の解散命令請求をめぐり東京高裁が、解散を命じた東京地裁の決定を支持したことを受けて、名古屋市内の旧統一教会の関連施設も清算手続きに入りました。 旧統一協会を巡っては文部科学省が高額献金などを問題視し、2023年に教団への解散命令を請求しました。 東京高裁は4日、解散命令を支持した一審の東京地裁の判断を支持し、教団側の即時抗告を退ける決定を下しました。 東京高裁の決定を受けて