■これまでのあらすじ「長男だから偉い」と思っている兄に陽菜は「利益だけを欲しがるのが長男の役割なのか」と言い返す。兄に甘かった母も陽菜に寄り添う態度を見せ、父も「長男の権利をふりかざすならそれなりにやっていく自信があるのだな」と厳しく問いかける。すると義姉が離婚を切り出して…？兄に甘く、義姉の言いなりだった母が、初めて兄を突き放しました。「離婚でもなんでもしなさい！」と厳しい声を上げる母に驚きまし