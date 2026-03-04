21:00 米MBA住宅ローン申請指数（02/21 - 02/27） 予想N/A前回0.4%（前週比) 21:40 ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席 22:15 米ADP雇用者数（2月） 予想4.9万人前回2.2万人（前月比) 22:30 カナダ労働生産性（2025年 第4四半期）22:30 予想-0.2%前回0.9%（前期比) デギンドスECB副総裁、FT主催イベント出席 23:45 米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（2月） 予想