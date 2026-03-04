「オープン戦、日本ハム２−０西武」（４日、エスコンフィールド）日本ハムは開幕３戦目に先発する達が５回５安打無失点。走者を出しながらも要所を締めた。２番手の左腕・加藤も４回４安打無失点と順調な調整ぶりで、完封リレーをみせた。開幕１軍を狙う今川が左越えソロを放ち、アピールした。西武は先発の渡辺勇が３回１安打無失点、４奪三振と順調。高橋光は２回１失点とまずまず。