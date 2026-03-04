神戸―FCソウル前半、先制ゴールを決め、喜ぶ神戸・トゥーレル（左）＝ソウル（ゲッティ＝共同）サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は4日、ソウルなどで決勝トーナメント1回戦の第1戦が行われ、東地区1次リーグ2位通過の神戸はアウェーでFCソウル（韓国）に1―0で勝った。前半にトゥーレルが頭で得点した。1次リーグ3位の広島は敵地でジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）に1―3で敗れた。