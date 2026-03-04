ダイドーグループホールディングス（ＨＤ）が４日発表した２０２６年１月期連結決算は、最終利益が３０３億円の赤字（前期は３８億円の黒字）だった。最終赤字は３期ぶりで、過去最大の赤字額となった。自動販売機での販売が振るわず、収益性の低下に伴い２９８億円の減損損失を計上したことが響いた。ダイドーグループＨＤは、全国展開する２７万台の自販機が、国内飲料事業の売上高の９割を占める。物価高騰で節約志向が強ま