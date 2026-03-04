起業家で経済エンターテインメント番組「REAL VALUE」CEOとして知られる溝口勇児氏（41）が4日、自身が率いるコミュニティー内で発行したミームコイン（ジョーク目的の仮想通貨）、「SANAE TOKEN」が高市早苗首相本人から関与を否定されるなどした騒動について謝罪し、関係者らへ誠心誠意対応する意向であることを明かした。取材に対し「関連する方々へ心よりおわび申し上げます。混乱を招いたことを重く受け止めている」と話した