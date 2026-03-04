『あなたの正義 わたしの絶望〜その「主観」が毒になる時〜』より▶▶『「イクメン」は常識』のエピソードを最初から読む育児に積極的に参加する父親も近年増えてきました。だけど一歩間違うと、頑張れば頑張るほど妻の不満に繋がってしまうことも…？自分と他人との間に生じる「認識のズレ」をテーマにした短編漫画で注目を集める漫画家・理系女ちゃん（@rikejo_chan）。SNSで発表した「先輩は綺麗な人だった」の投稿が