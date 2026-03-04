（台北中央社）サッカー女子で来年開催のワールドカップ出場権をかけたアジア・カップは4日、オーストラリアのパースで1次リーグC組初戦が行われ、台湾は日本に0-2で負けた。台湾は前半、守りを固めて無失点に抑えたが、後半に谷川、追加タイムに清家の得点を相次いで許した。台湾は攻勢に精彩を欠いた。チョクモー総監督は試合後の取材に対し、選手たちを誇りに思うと強調。次の試合に向けた準備をすると語った。台湾は7日にベト